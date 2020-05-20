    20 мая 2020, 12:13

    Политолог оценил реакцию партии Порошенко на публикацию разговора с Байденом

    Ольга Ситникова

    Политолог, кандидат исторических наук, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин ответил на высказывание партии Петра Порошенко «Европейская солидарность». Соратники экс-президента Украины отреагировали на публикацию его разговора с бывшим вице-президентом США Джоном Байденом. Об этом сообщило радио Sputnik.

    По словам Бредихина, однопартийцы Порошенко «снова вспомнили, что во всем „виновата Россия“».

    «Им снова понадобилось даже в этом компромате обвинить нашу страну. То есть партия Порошенко не бросает. Хотя на Украине уже неоднократно сталкивались с тем, как при малейшей угрозе для своего лидера партия либо разваливалась, либо предавала его. Поэтому в дальнейшем, я думаю, однопартийцы будут стараться, чтобы Порошенко не сел в тюрьму, будут стараться „разводить“ уголовное дело против него», — пояснил эксперт.

    Политолог подчеркнул, что подобная реакция «банальная», так как сторонники Порошенко "будут защищать, отмазывать его и все валить на нашу страну».

    Ранее партия Петра Порошенко назвала публикацию якобы разговора Джона Байдена и экс-президента Украины «российской провокацией».