Политолог оценил реакцию партии Порошенко на публикацию разговора с Байденом

По словам Бредихина, однопартийцы Порошенко «снова вспомнили, что во всем „виновата Россия“».

«Им снова понадобилось даже в этом компромате обвинить нашу страну. То есть партия Порошенко не бросает. Хотя на Украине уже неоднократно сталкивались с тем, как при малейшей угрозе для своего лидера партия либо разваливалась, либо предавала его. Поэтому в дальнейшем, я думаю, однопартийцы будут стараться, чтобы Порошенко не сел в тюрьму, будут стараться „разводить“ уголовное дело против него», — пояснил эксперт.

Политолог подчеркнул, что подобная реакция «банальная», так как сторонники Порошенко "будут защищать, отмазывать его и все валить на нашу страну».

Ранее партия Петра Порошенко назвала публикацию якобы разговора Джона Байдена и экс-президента Украины «российской провокацией».