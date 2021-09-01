Политолог Ордуханян назвал Байдена лжецом из-за речи о миссии в Афганистане

Хотя американский президент Джо Байден назвал успешной миссию США в Афганистане, на самом деле Соединенные Штаты понесли колоссальные политические потери в результате последних событий в Кабуле. Такое мнение в беседе с «360» высказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

«Мне был противно на это смотреть. Человек — лжец. Здесь надо к врачам», — прокомментировал Ордуханян телевизионное обращение Байдена к нации.

По словам эксперта, бывшие президенты США Ричард Никсон и Джеральд Форд смогли признать провал страны во Вьетнаме.

«Никсону и Форду хватило смелости сказать, что это провал», — отметил эксперт.

Несмотря на слова Байдена, на самом деле последние события в Афганистане и вывод при этом оттуда американских войск стоили Штатам и их руководству очень дорого.

«Колоссальные политические потери [для США]. Есть четыре составляющие, которые определяют современный статус сверхдержавы: политическая, экономическая, финансовая и военная. Штаты полностью лишились политического статуса сверхдержавы. Это вопрос доверия, вопрос отношений. Люди уже не верят США, это не та страна, которая защитит», — подчеркнул Ордуханян.

Ранее Джо Байден во время телевизионного обращения к нации сказал, что выход США из Афганистана завершает эру попыток переустроить другие страны. По его словам, Штаты завершили 20-летнюю войну в Афганистане и провели операцию по воздушной эвакуации.

«Невероятный успех этой миссии получился благодаря выдающимся способностям, умениям, храбрости и самоотдаче американских военных, дипломатов и сотрудников разведки», — заявил глава Белого дома.

На фоне вывода войск США в Афганистане обострилась политическая ситуация. В середине августа власть перешла под контроль движения «Талибан»*. После этого, 26 августа, около аэропорта Кабула произошел теракт. Погибли более 100 человек, среди них 13 американских военнослужащих.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.