Байден заявил о завершении попыток США переустроить другие страны

Выход американских войск из Афганистана завершает эру попыток переустроить другие страны. Об этом заявил президент США Джо Байден, добавив, что миссия была невероятно успешной.

Во время своего телевизионного обращения Байден сказал, что выход США из Афганистана завершает эру попыток переустроить другие страны. Президент отметил, что страна завершила 20-летнюю войну в Афганистане и провела операцию по воздушной эвакуации.

«Невероятный успех этой миссии получился благодаря выдающимся способностям, умениям, храбрости и самоотдаче американских военных, дипломатов и сотрудников разведки», — заявил глава Вашингтона.

Также он обратился к членам группировки «Вилаят Хорасан», которая входит в состав ИГ*. Байден заявил, что этими террористами американская сторона еще не закончила. Еще лидер США признался, что при выходе из Афганистана власти рассчитывали на афганские правительственные войска.

«Предположение было, что более чем 300 тысяч афганских бойцов национальных сил, которых мы вооружили и тренировали последние 20 лет, будут сильным противником в гражданской войне с „Талибаном“*. Это предположение, что афганское правительство сможет удержаться во время вывода наших войск, оказалось неточным», — отметил Байден.

При этом он добавил, что США были готовы к коллапсу афганского правительства.

«Исламское государство»/ ИГ* — террористическая организация, запрещенная в РФ

«Талибан»* — террористическая организация, запрещенная РФ