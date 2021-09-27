Политолог Оленченко назвал факторы поражения партии Меркель на выборах в Германии

Блок ХДС/ХСС уступил Социал-демократической партии Германии на выборах и на это повлияло сразу несколько факторов. В первую очередь — это фактор пандемии, заявил «360» старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко.

Эксперт напомнил, что последствия пандемии и карантинных мер в ФРГ были достаточно жесткими, они спровоцировали и протестные настроения в обществе. А из-за того, что пандемия шла волнами и ограничения вводились неоднократно, недовольство нарастало.

«Население подспудно или сознательно адресовало свое недовольство власти, которая в тот момент олицетворялась блоком ХДС/ХХС», — пояснил он.

Другим фактором, который отнял у блока Ангелы Меркель проценты в пользу СДПГ, по его мнению, стала экономическая ситуация. Введенные из-за пандемии ограничения привели к торможению малого и среднего бизнеса, который просил о большей помощи и поддержки со стороны государства, и эти пожелания адресовались к правительству, которое опять же олицетворял блок ХДС/ХХС, отметил Оленченко.

Еще один фактор — фактор международного плана. Политолог обратил внимание, что и в самом Евросоюзе обстановка является довольно непростой, и Германии, которая является флагманом ЕС, приходилось заниматься вопросами финансирования, выяснения отношений и, конечно, не всегда это получалось делать это достойно, а это подрывало авторитет власти ФРГ.

Оленченко также напомнил и о проблеме миграции, которая беспокоит Германию уже с 2015 года.

«На выборах 2017 года эти моменты, связанные с легальной миграцией, купировались личным авторитетом Меркель, а на этих выборах ее уже не было. Фактор ее личного авторитета мы должны отминусовать. В процентах он был, вероятно, весомым», — добавил собеседник «360».

Наконец, сказалось и то, что в Германии выросло новое поколение. У людей появились новые взгляды, требования и пожелания, которым консервативный блок ХДС/ХСС не отвечает. А социал-демократы, напротив, смогли удачно выстроить свою избирательную кампания, учтя эти пожелания, издержки пандемии, нелегальной миграции и насытили свою программу ориентирами этого поколения, пояснил он.