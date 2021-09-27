ЦИК Германии объявил о распределении мандатов после выборов

Число депутатов немецкого парламента после выборов 26 сентября выросло с 709 до 735. В новом составе бундестага будут работать представители шести партий. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на ЦИК Германии.

По результатам со всех округов, выборы выиграли социал-демократы (СДПГ). В парламент прошли 206 депутатов от этой фракции. У ХДС/ХСС — 196 мест, у «Зеленых» — 118. СВДП получила в бундестаге 92 места, а «Альтернатива для Германии» (АДГ) — 83. По данным ЦИК, «Левые» будут представлены 39 депутатами, хотя партия не преодолела необходимый барьер. Ситуацию решили три прямых мандата.

Коалиции большинства могут сформировать СДПГ с ХДС/ХСС, СДПГ с «Зелеными» и Свободными демократами, ХДС/ХСС с «Зелеными» и Свободными демократами. Объединение левых партий практически невозможно. Оно может стать правящим, только если ни один кандидат в канцлеры не сможет получить большинство при голосовании в парламенте страны. Такого в истории Германии еще не было.

Ранее президент США Джо Байден оценил парламентские выборы в Германии. Он удивился преимуществу социал-демократов.