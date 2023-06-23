Эксклюзив 23 июня 2023, 13:21 Политолог объяснил, зачем Байден мог скрывать правду о гибели экипажа «Титана» Политолог Маркелов: Байден скрыл правду о «Титане», так это было выгодно ему политически YouTube

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Президент США мог скрывать правду о погибших членах экипажа батискафа «Титан» и факте взрыва на судне, поскольку сейчас идет политическая кампания к выборам 2024 года и руководство Штатов считает необходимым скрывать, нивелировать негативные факты, связанные со страной. Такое мнение в разговоре с «360» высказал политический советник Сергей Маркелов.

«Америка сейчас находится в состоянии, как я его называю, политической аллергии. Сейчас началась избирательная кампания, поэтому все сигналы, которые касаются негатива, их надо в том или ином виде защищать», — сказал он.

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Маркелов заявил, что проводившая подводные экскурсии OceanGate была скандальной компанией, которая «обманным путем получила лицензию на туристические путешествия».

«Потом этот странный аппарат, который какие-то сумасшедшие люди изобрели, который нигде не стандартизирован», — добавил политолог.

Все эти факты создают невыгодный для американской элиты информационный фон, его пытались притушить.

«Любое общественное явление, любой общественно-негативный случай… Всегда перед объяснением чего-либо вылезает это ужасное понятие — „американская политика“, „американская целесообразность“», заключил Маркелов.

Ранее ветеран морской разведки США Джек Пособец в соцсетях написал, что Байден еще с прошлого воскресенья знал правду о гибели экипажа «Титана» и разрушении батискафа. Пособец считает, что президент придерживал данные до момента выступления в суде информатора своего сына, Хантера Байдена.