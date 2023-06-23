Мир 23 июня 2023, 08:25 Ветеран морской разведки заявил, что Байден несколько дней скрывал правду о гибели экипажа батискафа «Титан» Ветеран ВМС США Пособец: президент Байден с воскресенья скрывал взрыв батискафа «Титан» px

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Американский президент Джо Байден еще в конце прошлой недели знал правду о взрыве батискафа «Титана», спустившегося на дно Атлантического океана для изучения обломков корабля «Титаник». Такое заявление сделал ветеран морской разведки США Джек Пособец на своей странице в Twitter.

«WSJ (газета The Wall Street Journal — прим. ред.) сообщает, что ВМС США зарегистрировали взрыв батискафа „Титан“ в воскресенье, но Байден придерживал эту новость до сегодняшних показаний информатора о Хантере (сыне американского президента — прим. ред.). Все это было отвлекающей операцией», — написал Пособец.

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Американский ветеран считает, что на главе Белого дома останется вина за то, что все эти дни люди надеялись на спасение экипажа. Он предположил, что президент скрывал правду даже от родных погибших.

Пособец также задался вопросом, зачем нужно было начинать международные спасательные операции, которые стоили миллионы. Ведь гидролокатор ВМС США зафиксировал взрыв «Титана» уже через несколько часов после того, как субмарина перестала выходить на связь.

Накануне организовавшая экскурсии к обломкам «Титаника» компания OceanGate Expeditions заявил, что считает экипаж «Титана» погибшим. На борту батискафа находились пять человек: директор OceanGate Стоктон Раш, французский исследователь Поль-Анри Наржоле, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман, британский миллиардер Хэмиш Хардин.