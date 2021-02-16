Политолог объяснил страх Украины и стран Прибалтики перед русским языком

Политолог, журналист Юрий Светов объяснил, почему Украина и страны Прибалтики боятся русского языка и целенаправленно борются с ним, написал РИА ФАН.

Как он считает, эти страны, получив независимость, стали строить национальное государство с опорой на свои языки. При этом Светов напомнил, что Папа Римский Иоанн Павел II, который является поляком по происхождению, заявлял, что русский язык тоже важно знать. Он назвал его «латынью Восточной Европы».

«Страх, что сила и разветвленность русского языка приведут к исчезновению национальных языков этих новообразованных государств, и спровоцировал эту борьбу. Мы же, носители великого и могучего русского языка, должны отнестись с пониманием к желанию других наций сохранить свою культуру», — подчеркнул Светов.

Вместе с тем он заявил, что не понимает «истеричной ненависти» к нашему языку.

Нередко эта тема является поводом для неадекватного поведения даже тех людей, которые имеют отношение к политике. Так, бывший депутат Верховной рады Украины Олег Гелевей устроил поножовщину в одном из кафе. Причиной стал разговор официантки на русском языке. В итоге заступившийся за женщину посетитель попал с ранением в больницу.