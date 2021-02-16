СМИ: экс-депутат Рады ранил ножом мужчину из-за русского языка

Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Гелевей устроил поножовщину в одном из кафе. Причиной стал разговор официантки на русском языке. В итоге заступившийся за женщину посетитель попал с ранением в больницу.

Гелевей 14 февраля пришел в одно из киевских кафе со своим ранее судимым знакомым, сообщило издание Strana.ua со ссылкой на источники в МВД. По словам очевидцев, мужчины с признаками алкогольного опьянения устроили скандал с официанткой из-за обслуживания на русском языке.

За женщину заступился посетитель кафе, с которым продолжил разборки экс-депутат со знакомым. Мужчины спорили о языках, но в какой-то момент один из них достал нож. Гелевей с приятелем зажали обидчика в угол, где ранили его. Пострадавшему вызвали скорую помощь, а с нападавшими стали разбираться сотрудники полиции.

Правоохранители завели уголовное дело о хулиганстве с использованием заранее заготовленного предмета для нанесения телесных повреждений. Бывшего депутата после допроса отпустили, а второго мужчину задержали для выяснения всех обстоятельств. Полицейские сейчас устанавливают, кто именно принес в кафе оружие и был инициатором нападения.