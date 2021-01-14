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    14 января 2021, 12:22

    Политолог объяснил причину импичмента Трампа

    Алена Макаренко

    Импичмент президента США Дональда Трампа не удастся провести за столь короткий промежуток времени. А значит, на самом деле демократы преследуют иные цели. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин, сообщил сайт телеканала «Звезда».
    Политолог объяснил причину импичмента Трампа

    Процедура импичмента обычно занимает 1-6 месяцев. Соответственно, провести ее до инаугурации избранного президента Джо Байдена 20 января не удастся.

    «Демократы прекрасно понимают эту ситуацию. Задача демократов, скорее всего, заключается в том, чтобы перевести стрелки с себя на Трампа, обвинить Трампа в том, что он ответственен за все происходящие события в американском обществе, что именно Трамп стал виновником этого колоссального раскола…» — объяснил Блохин.

    По его словам, таким образом демократы хотят выйти сухими из воды.

    Ранее палата представителей конгресса США утвердила резолюцию об импичменте Трампа. Недоверие выразили 232 конгрессмена, 197 высказались против. Теперь вопрос предстоит рассмотреть Сенату, который в прошлый раз оправдал американского лидера.

    Байден обвинил Трампа в подстрекательстве нападавших на Капитолий. Он назвал беспорядки в Вашингтоне вооруженным восстанием против Штатов.