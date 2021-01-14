Политолог объяснил причину импичмента Трампа

Процедура импичмента обычно занимает 1-6 месяцев. Соответственно, провести ее до инаугурации избранного президента Джо Байдена 20 января не удастся.

«Демократы прекрасно понимают эту ситуацию. Задача демократов, скорее всего, заключается в том, чтобы перевести стрелки с себя на Трампа, обвинить Трампа в том, что он ответственен за все происходящие события в американском обществе, что именно Трамп стал виновником этого колоссального раскола…» — объяснил Блохин.

По его словам, таким образом демократы хотят выйти сухими из воды.

Ранее палата представителей конгресса США утвердила резолюцию об импичменте Трампа. Недоверие выразили 232 конгрессмена, 197 высказались против. Теперь вопрос предстоит рассмотреть Сенату, который в прошлый раз оправдал американского лидера.

Байден обвинил Трампа в подстрекательстве нападавших на Капитолий. Он назвал беспорядки в Вашингтоне вооруженным восстанием против Штатов.