Политолог объяснил особое отношение властей Белоруссии к спортсменам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко питает особую любовь к спорту. В республике всем атлетам, которые представляют страну на международных соревнованиях, платит государство — частного спонсорства нет. Поэтому власти всегда реагируют на критику в свой адрес. Об этом «360» рассказала бывший представитель Европейского фонда за демократию в Белоруссии, политолог Екатерина Глод.

«Поскольку он (Лукашенко — прим. ред.) проявляет такой интерес [к спорту], он ожидает полной лояльности, полной поддержки линии власти со стороны спортсменов. В Белоруссии спортсмены существуют полностью на государственной поддержке, нет никакого частного спонсорства, соответственно, Лукашенко считает, что это его деньги, поэтому спортсмены должны быть благодарны лично ему и государству и не могут высказывать никакую критику», — поделилась своим мнением Глод.

По словам собеседницы, скандал, который разыгрался на Олимпиаде вокруг легкоатлетки Кристины Тимановской, не единичный случай. По ее словам, около сотни белорусским спортсменов якобы оказались под тем или иным преследованием, 35 атлетам пришлось покинуть национальные сборные.

Накануне еще одна белорусская легкоатлетка, Яна Максимова, отказалась возвращаться в страну из Германии после скандала со спортсменкой Кристиной Тимановской на Олимпиаде в Токио.