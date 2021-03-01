Политолог назвал причину падения рейтинга Владимира Зеленского

Политолог Андрей Головачев объяснил, почему упал рейтинг президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, это связано с тем, что граждане оценивают реальную ситуацию в стране, написал «Главред».

Как отметил специалист, набранные Зеленским 73% голосов на выборах главы Украины, «все что угодно, но не политический рейтинг». Головачев уверен, что актер не делал ничего существенного, связанного с политикой, а только смешил жителей страны и снял сериал, показывающий идеального главу государства, сообщила «Общественная служба новостей».

Эксперт добавил, что теперь украинцы сравнивают Зеленского как политика с Юлией Тимошенко и Петром Порошенко.

Ранее президент Украины предложил России «вернуть» его стране Крым, чтобы нормализовать международные отношения. Он заявил, что РФ вырвала у его страны «сердце». Зеленский добавил, что подписал ряд указов о мерах, которые направлены на «деоккупацию» полуострова и защиту прав его жителей.

Напомним, что Крым вошел в состав России по результатам народного референдума 2014 года.