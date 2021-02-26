Зеленский назвал Крым «вырванным сердцем» Украины

Украинский президент Владимир Зеленский предложил России «вернуть» его стране Крым, чтобы нормализовать отношения. Зеленский заявил об этом в своем обращении, опубликованном на YouTube.

«Крым был сердцем Украины. <…> Некоторые убеждали, что вырвали наше сердце законно и вежливо. А теперь, сжимая его в руках, искренне недоумевают, почему Украина обижена, почему не хочет иметь хороших отношений», — заявил Зеленский.

Президент Украины заявил, что для улучшения отношений те, кто вырвал у его страны «сердце», должны вернуть его. Зеленский добавил, что подписал ряд указов о мерах, направленных на «деоккупацию» полуострова и защиту прав его жителей.

Крым вошел в состав России по результатам народного референдума 2014 года. Подавляющее большинство крымчан проголосовали за воссоединение с РФ.

В Германии ранее назвали «средневековыми методами» действия Киева по водной блокаде Крыма. В бундестаге планировали поднять этот вопрос для обсуждения, чтобы выяснить, не ущемляют ли действия Украины международное право, рассказало RT.

Зеленский ранее призвал расширить присутствие НАТО в Черном море. Об этом он заявил в телефонном разговоре с главой Североатлантического Альянса Йенсом Столтенбергом.