Израильтянку Нааму Иссахар помиловали

Президент России Владимир Путин помиловал израильтянку Нааму Иссахар. Ранее ее осудили за контрабанду наркотиков.

О решении президента сообщил сайт Кремля. Указ вступает в силу со дня подписания.

«Руководствуясь принципами гуманности, постановляю: помиловать Иссасхар Нааму, 1993 года рождения, осужденную 11 октября 2019 года Химкинским городским судом Московской области, освободив ее от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы», — сказано в документе.

Многие предполагали, что израильтянку ждет счастливый конец. На это указывали сразу несколько причин. Во-первых, за нее были готовы поручиться первые лица Израиля: премьер-министр Биньямин Нетаньяху и президент Реувен Ривлин. Сразу после приговора канцелярия Нетаньяху обратилась к Владимиру Путину с просьбой смягчить условия содержания и приговор Иссахар.

Во-вторых, сам президент России во время своего визита на Всемирный форум памяти жертв холокоста в Израиле встретился в с матерью осужденной. Он пообещал женщине, что с ее дочерью «все будет хорошо».

В-третьих, многие российские чиновники обратились к президенту с просьбой помиловать израильтянку.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала Комиссию, которая занимается этим вопросом, как можно скорее освободить Иссахар. Позже стало известно, что Комиссия по помилованию единогласно удовлетворила ходатайство Наамы, а губернатор Московской области Андрей Воробьев его подписал.

11 октября 2019 года Нааму Иссахар приговорили к семи с половиной годам тюрьмы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали в аэропорту Шереметьево весной того года — израильтянка летела из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В рюкзаке Наамы нашли 9,6 грамма гашиша. Иссахар сказала, что перевозила их в личных целях — в Израиле легализовали домашнее употребление марихуаны. Девушка отрицала обвинения в контрабанде — она уверяла, что не покидала транзитную зону.