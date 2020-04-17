Политолог напугал возможным бегством Зеленского в случае срыва сделки с МВФ

Президент Украины Владимир Зеленский должен будет быстро покинуть страну, если не согласует с Международным валютным фондом (МВФ) очередной кредит. Такое мнение высказал украинский политолог Михаил Погребинский.

В эфире телеканала NewsOne эксперт рассказал, что украинский бюджет на две трети состоит из-заимствований. Людям нечем будет платить зарплаты и пенсии без кредита МВФ.

Если же власти будут просто печатать деньги, то спустя полтора-два месяца доллар поднимется до 300 гривен (817 рублей), отметил Погребинский.

Международный валютный фонд поставил условия, при которых выдаст кредит. Одним из них является разрешение на открытую продажу сельхозземель для юридических и физических лиц.

Верховная рада одобрила закон, отменяющий с 1 июля 2021 года мораторий на продажу сельскохозяйственных земель. Из документа следует, что в первые два года право на это получат только физические лица — украинцы. Однако каждый может приобрести не более 100 гектаров. С 2024 года это смогут сделать юридические лица и общины. В этом случае речь идет о продаже не более десяти тысяч гектаров одной организации.

Однако иностранцам купить землю на Украине пока нельзя. Решение об этом можно будет принять после проведения всеукраинского референдума. Поэтому сейчас МВФ недоволен редакцией закона. Об этом написала газета «Известия».

Ранее украинцы раскритиковали Владимира Зеленского за то, что он долго не комментировал пожар в Чернобыльской зоне.