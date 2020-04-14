«На десятый день слабая и запоздалая реакция». Зеленского раскритиковали за комментарий о пожарах в Чернобыле

Президент Украины Владимир Зеленский дал комментарий о ситуации с пожарами в Чернобыльской зоне спустя 10 дней с их начала. По его словам, власти внимательно следят за происходящим.

«Знаю, что пожарные делают все возможное. Я благодарен им за мужество», — написал Зеленский на своей странице в Facebook.

Он отметил, что 14 апреля заслушает доклад на эту тему от главы Государственной службы Украины о чрезвычайной ситуации Николая Чечоткина. Украинский лидер отметил, что выводы не заставят себя долго ждать, и подчеркнул, что «обществу нужно знать правду» и оставаться в безопасности.

Однако украинцы остались недовольны выступлением своего президента. В соцсетях они раскритиковали его за то, что он долго не комментировал ситуацию.

«Почему такая поздняя реакция на события?» — спросил в комментариях к посту Зеленского один из пользователей.

«„Тщательно следить за ситуацией“ — 10 дней. Это новый способ остановить огонь?» — добавила другая.

«На десятый день довольно слабая и запоздалая реакция!» — считает другая пользовательница Сети.

Пожар в Чернобыльской зоне начался еще 4 апреля. К произошедшему может быть причастен житель села Раговка Киевской области.

Сейчас огонь добрался до Припяти и подошел к хранилищам с высокоактивными радиационными отходами. Шеф-редактор телеканала «Живая планета», научный редактор телеканала «Наука» Иван Семенов рассказал «360», что происходящее опасно для людей в первую очередь из-за горения травы и леса, а не хранилища.