Придуманный конфликт. Политолог назвал цель фейков про «вторжение» на Украину

Истерия вокруг мнимых планов России по вторжению на Украину нагнетается западными СМИ в качестве заготовки к возможной провокации, которая бы могла поспособствовать обострению конфликта. Такое мнение в эфире «360» высказал политолог Евгений Михайлов.

Ярким примером того, как в западных СМИ нагнетают ситуацию, стала нашумевшая новость Bloomberg о том, что предполагаемое «вторжение» России на Украину якобы началось. Новость вскоре убрали с сайта и назвали ее появление ошибкой. Но, по мнению Михайлова, такая публикация могла быть не случайной.

К любой информации, которая сейчас выходит в западной прессе по поводу нагнетания обстановки вокруг Украины, нужно присматриваться. Тот же Bloomberg потом сразу же извинился за ошибочность подачи информации. Я думаю, что это намеренно нагнетается для того, чтобы на фоне общего давления, увеличения страха, может быть, произошла какая-нибудь провокация, которая поспособствует тем или иным конфликтным ситуациям Евгений Михайлов политолог, специалист по межнациональным конфликтам.

Политолог указал, что на такие фейки нужно реагировать, и российские власти регулярно разоблачают такую ложь.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что публикации на тему «российской агрессии» в отношении Украины в западных СМИ говорят о подготовке провокаций, писал RT.