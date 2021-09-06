Политолог Мендкович объяснил причину победы талибов* в Афганистане

Даже если «Талибан»* еще продолжает бои с силами сопротивления в Панджшере, преимущество на стороне боевиков, и победа так или иначе останется за ними. Такое мнение в беседе с «360» высказал глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович, объяснив такой исход большими человеческими ресурсами и вооружением.

«Бои в Панджшере, во всяком случае, по состоянию на эту ночь еще не были полностью завершены, хотя талибам* действительно удалось существенно продвинуться вперед», — заявил аналитик.

Победа будет за «Талибаном»*, по мнению Мендковича. Он пояснил, что у боевиков больше и человеческих ресурсов, и вооружения, которое им досталось со складов, брошенных войсками американской коалицией.

Талибы* также заявили, что через несколько дней в Афганистане будет объявлено новое правительство. Были даже названы страны, представителей которых пригласят в качестве гостей на церемонию.

По словам Мендковича, бои все еще продолжаются, хотя талибы* продвинулись вперед, а у повстанцев усложнилась связь с остальным миром.

* Талибы, движение «Талибан» — запрещенная в РФ террористическая организация