Политолог Мартынов назвал сообщение Саакашвили о возвращении в Грузию провокацией

Заявление бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили о возвращении на родину является провокацией. По всем законам его должны задержать после пересечения границы. Такое мнение высказал политолог Алексей Мартынов.

«Я бы не торопился делать какие-то выводы. Давайте дождемся, чтобы он действительно там оказался. Насколько мне известно, он обвинен досрочно в серьезных преступлениях», — заявил эксперт.

По его словам, Саакашвили должны как минимум задержать при пересечении границы и допросить. Также его может ожидать мгновенный арест и тюрьма.

«Я думаю, что это очередная провокация», — заключил Мартынов.

Саакашвили 1 октября опубликовал на своей странице в Facebook пост, в котором рассказал о возвращении на родину.

«Доброе утро, Грузия. Уже из Грузии спустя восемь лет», — заявил он.

За несколько дней до этого политик сообщал, что планирует вернуться в Грузию. По мнению Саакашвили, его присутствие в стране должно защитить волю жителей. Дело в том, что в скором времени в Тбилиси пройдут выборы в органы местной власти. Между тем в МВД Грузии заявили, что Саакашвили не пересекал границу страны. Об этом написал RT.

Михаил Саакашвили был президентом Грузии с 2004-го по 2013 год. Его обвинили в растрате государственных средств на личные нужды, захвате критиковавшей его телекомпании «Имеди».