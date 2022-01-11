Политолог из Алма-Аты назвал причину сохранения режима ЧП

Ситуация в Алма-Ате сейчас стабилизировалась, но там до сих пор есть экстремисты, которых не ликвидировали. В связи с этим продолжает действовать режим ЧП. Об этом «360» рассказал находящийся в этом городе политолог Андрей Чеботарев.

«Обстановка более или менее стабилизировалась, продукты поступают в торговые точки, магазины открываются, однако контртеррористическая операция еще продолжается, потому что где-то по городу действуют остатки экстремистов, действует криминалитет, который принимал участие во всех погромах и мародерстве. Поэтому действует еще и чрезвычайное положение», — сообщил он.

В городе все так же действует комендантский час, у людей проверяют документы.

«Я не знаю, насколько были нарушения во время комендантского часа. Я думаю, что большая часть здравомыслящих алмаатинцев не покидают свое жилье в этот период без крайней необходимости. Другое дело — есть масса приезжих людей», — добавил он.

Общественно-политическая обстановка в Казахстане накалилась в первые дни 2022 года. Люди вышли на улицы из-за повышения цен на сжиженный газ. Наиболее серьезные акции протеста прошли в Алма-Ате, позже они перешли в беспорядки. Местный аэропорт 5 января захватили мятежники, он до сих пор полностью не возобновил работу.