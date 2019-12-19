Политолог: импичмент Трампа закончится так же, как в деле Билла Клинтона

Доктор исторических наук и директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев рассказал «360», чего ждать от Сената по делу об импичменте президента США Дональда Трампа.

Политолог заметил, что преступления, которые вменяют американскому лидеру в палате представителей, неочевидны. Политические цели импичмента, наоборот, просматриваются явно. Исход дела, по словам Рогулева, тоже весьма предсказуем.

«После этого голосования (в палате представителей — прим. ред.) обвинения поступают в сенат, а там большинство — у республиканцев. <…> Голосование сугубо однопартийное. Представители одной партии — за, другой — против. Таким же будет, судя по этому, и голосование в сенате, который <…> выступает в качестве суда и выносит окончательное решение», — пояснил доктор исторических наук.

В отставку Трампа, заметил он, не отправят. Ситуация сложится ровно таким же образом, что и в предыдущих случаях с Эндрю Джонсоном и Биллом Клинтоном: сенат не поддержит отставку президента.

«Импичмент будет, но не будет утвержден», — подчеркнул Рогулев.

При этом у Трампа есть неплохие шансы переизбраться на второй срок. Рейтинг одобрения его деятельности не только держится на достойном уровне, но и растет, заметил политолог.

«Если ситуация экономическая сохранится в тех же благоприятных рамках, что и сейчас, то у него очень высокие шансы», — предположил он.

Демократы, со своей стороны, едва ли снова наступят на те же грабли. Они не станут пытаться объявить импичмент Трампу повторно, заключил Юрий Рогулев.