Политолог: импичмент Трампа закончится так же, как в деле Билла Клинтона
Политолог заметил, что преступления, которые вменяют американскому лидеру в палате представителей, неочевидны. Политические цели импичмента, наоборот, просматриваются явно. Исход дела, по словам Рогулева, тоже весьма предсказуем.
«После этого голосования (в палате представителей — прим. ред.) обвинения поступают в сенат, а там большинство — у республиканцев. <…> Голосование сугубо однопартийное. Представители одной партии — за, другой — против. Таким же будет, судя по этому, и голосование в сенате, который <…> выступает в качестве суда и выносит окончательное решение», — пояснил доктор исторических наук.
В отставку Трампа, заметил он, не отправят. Ситуация сложится ровно таким же образом, что и в предыдущих случаях с Эндрю Джонсоном и Биллом Клинтоном: сенат не поддержит отставку президента.
«Импичмент будет, но не будет утвержден», — подчеркнул Рогулев.
При этом у Трампа есть неплохие шансы переизбраться на второй срок. Рейтинг одобрения его деятельности не только держится на достойном уровне, но и растет, заметил политолог.
«Если ситуация экономическая сохранится в тех же благоприятных рамках, что и сейчас, то у него очень высокие шансы», — предположил он.
Демократы, со своей стороны, едва ли снова наступят на те же грабли. Они не станут пытаться объявить импичмент Трампу повторно, заключил Юрий Рогулев.