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    10 июня 2022, 19:45

    Политолог Абзалов заявил, что отказ от российского газа вызовет проблемы в Европе

    Дарья Морозова

    Политолог Дмитрий Абзалов уверен, что отказ от российского газа закончится плохо для Евросоюза. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

    Страны Европы планируют закупать СПГ у США. Политолог убежден, что такая политика в долгосрочной перспективе потерпит провал, так как топлива будет не хватать.

    «Я понимаю, если бы вы завязались на Иран или Саудовскую Аравию — у них хотя бы есть перспектива. А сейчас вы проигрываете в долгую», — заключил Абзалов.

    Ранее немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung также отметила недостаток эмбарго на российскую нефть. По данным автора, оно начнет действовать лишь со следующего года, а до этого у России будет доход с продажи.