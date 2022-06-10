Политолог Абзалов заявил, что отказ от российского газа вызовет проблемы в Европе

Политолог Дмитрий Абзалов уверен, что отказ от российского газа закончится плохо для Евросоюза. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня».

Страны Европы планируют закупать СПГ у США. Политолог убежден, что такая политика в долгосрочной перспективе потерпит провал, так как топлива будет не хватать.

«Я понимаю, если бы вы завязались на Иран или Саудовскую Аравию — у них хотя бы есть перспектива. А сейчас вы проигрываете в долгую», — заключил Абзалов.

Ранее немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung также отметила недостаток эмбарго на российскую нефть. По данным автора, оно начнет действовать лишь со следующего года, а до этого у России будет доход с продажи.