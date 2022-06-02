Газета FAZ рассказал о недостатках эмбарго на российскую нефть
Эмбарго на российскую нефть имеет недочеты. Об этом сообщило агентство «Прайм» со ссылкой на немецкую газету Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По данным газеты «Взгляд», такие страны как Венгрия, Словакия и Чехия не смогли окончательно отказаться от российского топлива и будут получать его по трубопроводу «Дружба». Кроме того, эмбарго начнет действовать лишь со следующего года, а до этого у России будет доход с продажи.
«Также существует риск того, что дешевая трубопроводная нефть, которую продолжат получать Венгрия, Чехия и Словакия, вызовет раскол в ЕС», — говорит автор статьи.