Мир 18 декабря 2022, 20:54 Политику ЕС в отношении Сербии сравнили со «свадьбой, начинающейся с измены» Захарова: политика Евросоюза в отношении Сербии — «свадьба, начинающаяся с измены» Unsplash

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Политика Евросоюза в отношении Сербии похожа на «свадьбу, начинающуюся с измены». Такое мнение выразила официальный представитель МИД России в своем Telegram-канале.

Она отметила, что обострение в Косове случилось после того, как в Албании прошел саммит ЕС с участием западно-балканских стран. На встрече приняли Тиранскую декларацию, которая поддерживает желание Западных Балкан вступить в Евросоюз.

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«Более того, отдельным пунктом [Евросоюз] прописывает в Тиранской декларации, что сепаратистское Косово (как и Сербия) находятся „на европейском пути“, — сказала Захарова.

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По ее мнению, неудивительно, что косовские сепаратисты провели «вооруженную эскалацию и силовые провокации» с агрессивной риторикой. ЕС одной рукой ведет Сербию в «прекрасное будущее», а другой ведет антисербские провокации, подчеркнула она.

«Это предательство с самого начала. Как свадьба, которая начинается с измены», — высказалась дипломат.

Посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко заявил, что косовские албанцы в Приштине борются за контроль над населенным сербами севером Косова и Метохии. По его словам, западные страны позволяют им это делать и оказывают давление на сербские власти.