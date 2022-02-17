Зеленского и Байдена сочли достойными Нобелевской премии мира

Главы некоторых стран, в числе которых президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский, в этом году должны получить Нобелевскую премию мира, считает советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко. Эту награду, по его мнению, им должны вручить якобы за «предотвращение войны».

«Считаю, что за действия по недопущению прямого масштабного вторжения России на Украину Владимир Зеленский, Джо Байден, Борис Джонсон, Эммануэль Макрон и другие лидеры, приложившие свои усилия к тому, чтобы предупредить масштабную войну в Европе и наступление второй мировой холодной войны, должны получить в этом году Нобелевскую премию мира», — написал Геращенко в своей статье, которую опубликовало украинское издание Focus.

Материал вышел под названием: «Большая игра. Почему Зеленский, Байден и Джонсон должны получить Нобелевскую премию мира». В статье советник главы МВД Украины выразил мнение, что многие из его читателей согласятся с ним.

По мнению Геращенко, «вторжение», которое якобы должно было произойти 16 февраля, не произошло лишь «благодаря беспрецедентному объединению Запада».

Украина, по его словам, «сегодня получила, возможно, последний шанс на то, чтобы сохранить свою государственность».

На протяжении последних месяцев страны Запада и Украина неоднократно заявляли о якобы готовящемся «вторжении» со стороны России на украинскую территорию. Российская сторона каждый раз опровергала подобные заявления, подчеркивая, что не собирается ни на кого нападать.

Нобелевская премия мира — это награда, которая каждый год присуждается Нобелевским комитетом организациям и физическим лицам, внесшим, по мнению комитета, выдающийся вклад в дело укрепления мира.