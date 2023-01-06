Мир 06 января 2023, 17:56 «Политика важнее экономики». Пушков описал происходящее на Западе цитатой Меркель Сенатор Пушков процитировал Меркель, описывая политику Запада РИА «Новости»

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Открытая демонстрация приоритетов западной правящей элиты стала важнейшим уроком 2022 года. На Западе политика всегда господствует над экономикой. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Важнейший урок 2022 года в этом смысле состоит в том, что политика в итоге всегда господствует над экономикой, какими бы вескими ни были экономические факторы», — отметил сенатор.

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Этот вывод он подкрепил цитатой бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, которая заявляла, что политика важнее экономики.

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Пушков обратил внимание, что нельзя рассматривать газовые, нефтяные и прочие торгово-экономические связи как гарантию от эскалации военно-политического конфликта. Для Запада в приоритете всегда будут политические противоречия, которые могут стать причиной крупномасштабной конфронтации.

Ранее Пушков высмеял заявление польского премьера Матеуша Моравецкого о Бандере.