06 января 2023, 17:56
«Политика важнее экономики». Пушков описал происходящее на Западе цитатой Меркель
Сенатор Пушков процитировал Меркель, описывая политику Запада
Открытая демонстрация приоритетов западной правящей элиты стала важнейшим уроком 2022 года. На Западе политика всегда господствует над экономикой. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
«Важнейший урок 2022 года в этом смысле состоит в том, что политика в итоге всегда господствует над экономикой, какими бы вескими ни были экономические факторы», — отметил сенатор.
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Этот вывод он подкрепил цитатой бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, которая заявляла, что политика важнее экономики.
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Пушков обратил внимание, что нельзя рассматривать газовые, нефтяные и прочие торгово-экономические связи как гарантию от эскалации военно-политического конфликта. Для Запада в приоритете всегда будут политические противоречия, которые могут стать причиной крупномасштабной конфронтации.
Ранее Пушков высмеял заявление польского премьера Матеуша Моравецкого о Бандере.
Ангела Меркель
Запад
Экономика
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