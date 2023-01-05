Мир 05 января 2023, 03:19 «Возмущение не стоит и гроша». Пушков высмеял заявление польского премьера о Бандере Сенатор Пушков назвал критику Варшавы в адрес чествования украинцами Бандеры формальностью РИА «Новости»

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Сенатор Алексей Пушков раскритиковал реакцию премьера Польши Матеуша Моравецкого на празднование Украиной дня рождения бывшего лидера украинских националистов Степана Бандеры. Свое мнение он высказал в Telegram-канале.

Первого января на Украине под патронатом официальных властей состоялись мероприятия по поводу дня рождения Бандеры. Моравецкий напомнил о Волынской резне и подверг критике восхваление тех, кто участвовал в этом преступлении.

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«Возмущение премьера Польши не стоит и ломаного гроша, поскольку не будет иметь никаких политических последствий», — написал Пушков.

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По его мнению, такие заявления чаще всего делают для отвода глаз, с упором на то, что власти Варшавы отреагировали и возмутились. Но на самом деле политическое значение такой реакции нулевое.

«В Киеве это знают и принимать польское возмущение в расчет не намерены», — резюмировал сенатор.

Степан Бандера был одним из лидеров «Украинской повстанческой армии»* (УПА*). Жертвами Волынской резни в 1943 году стали тысячи поляков и украинцев, которые отказались сотрудничать с фашистами.

*УПА — запрещенная в России экстремистская организация.