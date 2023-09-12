Мир 12 сентября 2023, 13:19 Политика США после выборов 2024 года существенно не изменится Путин: выборы в США 2024 года не повлияют принципиально на американскую политику Unsplash

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Американская политика существенно не изменится после президентских выборов, которые пройдут в США в 2024 году. Такой прогноз озвучил президент России Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

«Я думаю, что принципиальных изменений на российском направлении во внешней политике США не будет, кто бы ни был избран президентом», — процитировали главу государства «Известия».

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Бывший президент Соединенных Штатов и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп пообещал за несколько дней решить все острые проблемы, в том числе украинский кризис, отметил Путин. Эти намерения не могут не радовать, однако и Трамп ввел антироссийские санкции, когда занимал президентский пост, обратил внимание глава государства.

США относятся к России как к постоянному противнику или даже врагу и вбивают это в головы обычных американцев, добавил Путин. Нынешние власти настроили американское общество в антироссийском ключе, и развернуть этот корабль в другую сторону будет очень трудно, подытожил президент РФ.