Мир 04 сентября 2023, 02:50 Демократы назвали причину для отстранения Трампа от выборов Сенатор Кейн назвал атаку на Капитолий помехой для мирного перехода власти в США Pxhere

Читать 360tv в

Для отстранения бывшего президента США Дональда Трампа от участия в выборах главы государства в 2024 году есть «веский аргумент». Его озвучил американский сенатор от Демократической партии Тим Кейн в интервью телеканалу ABC News.

Кейн предположил, что штурм Капитолия в начале января 2021 года произошел «с конкретной целью в конкретный момент». Произошедшее он назвал помехой для мирного перехода власти в Соединенных Штатах.

Реклама

«Поэтому я думаю, что есть веский аргумент», — сказал Кейн о возможности отстранения Трампа от участия в выборах. Таким аргументом демократ назвал применение 14-й поправки к Конституции США.

При этом рассуждая о формулировке самой поправки, сенатор-демократ отметил, что она содержит «специфический язык».

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что не боится попасть в тюрьму, поскольку считает уголовные дела против себя «мошенническими». По словам Трампа, его преследуют «плохие, больные люди». А количество сторонников у него только выросло.