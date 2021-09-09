Политик в Норвегии платил школьникам за отказ от прививки против коронавируса

Один из норвежских политиков выбрал собственный способ бороться с вакцинацией от коронавируса: за отказ от прививки он платил школьникам деньги. Об этой истории рассказал Telegram-канал «Лента дна».

По сведениям канала, сначала политик просто проводил агитацию среди подростков и призывал их не ставить себе прививку. Потом он решил пойти еще дальше.

Проанализировав, что подросткам всегда очень нужны средства на карманные расходы, он решил таким образом проводить свою антиваксерскую кампанию. Политик стал платить школьникам за то, что они отказались от вакцинации. Или хотя бы пообещали это сделать.

Однако мужчина не учел, что подростки, которые нуждаются в деньгах, не так просты и наивны. Оказалось, что к нему с самыми искренними обещаниями приходили и те, кому с согласия родителей уже поставили прививку.

О том, что именно это был за политик и какой будет реакция на такое поведение от властей или правоохранителей, пока ничего не сообщается.

В Общественной палате России предлагали ввести наказание за агитацию против вакцинации. Мнения экспертов на этот счет расходятся. С одной стороны, среди антипрививочников есть даже врачи, а их мнение может негативно сказаться на здоровье тех, кто не привьется и потом заболеет. С другой, подобные правила могут нарушить право человека на свободу выражения собственного мнения, и это может опасно сказаться на обществе.