В России предложили наказывать антипрививочников, которые агитируют против вакцинации. Юристы уверены, что подобный закон вполне могут принять, хотя он и нарушает права людей. А врачи советуют доверять только проверенным и компетентным источникам.

С инициативой выступил первый заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Он также предложил министру юстиции России Константину Чуйченко строго карать за покупку поддельных QR-кодов и сертификатов.

По словам Петрова, антипрививочники не только отказываются от вакцинации, но и активно пропагандируют свои домыслы о якобы вреде этих инъекций. Среди таких людей есть и врачи. Более того, в России даже возник черный рынок продажи сертификатов и QR-кодов о якобы пройденной вакцинации.

Общественник уверен, что жесткие меры повысят ответственность россиян. Против антипрививочников также выступают и представители разных конфессий. Доходит до того, что не желающим вакцинироваться запрещен вход в некоторые храмы. Священнослужители прямо говорят о необходимости вакцинации, в том числе и на проповеди.

Разовое действие закона

Юрист и правозащитник Михаил Салкин в разговоре с «360» заметил, что медицинские работники, как и все остальные граждане, имеют право высказывать свое личное мнение. Иначе получится, что о прививке можно будет говорить только как о покойнике: или хорошо, или ничего.

«К тому же непонятно, кто будет определять критерий достоверности или недостоверности подобных высказываний. Это какая-то очередная глупость — дополнять наш Уголовный кодекс кучей статей с примечаниями, которые, по сути, будут разового действия, просто для того, чтобы несколько раз их применить», — сказал Михаил Салкин.

По словам юриста, чтобы подобная статья Уголовного кодекса была принята, должна возникнуть конкретная общественная опасность. Однако она намного меньше, чем угроза правам, на которые посягают авторы инициативы: праву на свободу слова и выражения собственного мнения.

«Иначе завтра нам скажут, что нужно, как у Пелевина в книжке, отрезать ногу, чтобы стать героями. При этом закон об ответственности за призывы к отказу от вакцинирования у нас в стране могут легко ввести. У нас сначала вводят, а потом выясняют, что он неправильно работает», — отметил Салкин.

Он напомнил, что в УК уже ввели две статьи за распространение фейков о коронавирусе. Салкин считает, что принять инициативу Петрова могут. Но пока не будет нового состава Госдумы, сделать это юридически не удастся.

Нет ответов — есть сомнения

Среди тех, кто выступает против вакцинации и отговаривает людей от прививок, есть медики. Врач-терапевт клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин отметил, что медики не только специалисты, они еще и люди со своим личным мнением.

«Многие из них сами участвовали в экспериментах с вакцинами или сами изучали их состав. Мы сейчас на третьем этапе исследования по вакцинации „Спутником V“. Основной вопрос, который все задают: почему не до конца исследовали», — сказал Лишин.

По его словам, врачу уместно высказывать свою позицию, когда он оценивает необходимость вакцинации конкретного человека с учетом его истории болезней.

Виктор Лишин заметил, что неправильно ущемлять права и ограничивать во мнении врача. Он может стопроцентно точно объяснить свою позицию, основанную на его опыте и знаниях. Но, разумеется, больше стоит прислушиваться к мнению компетентных специалистов, которые участвовали в исследованиях и работают в эпидемиологических центрах.

«Мы с начала года проводим вакцинацию, и я лично не помню, чтобы мои пациенты получали какие-то осложнения. Большинство людей, в том числе и врачей, хорошо понимают, что вакцинация спасет. С ее помощью можно будет создать коллективный иммунитет. И это единственный способ борьбы с вирусом», — заключил он.