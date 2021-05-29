Политик из партии Трюдо помочился в кофейную чашку во время онлайн-заседания парламента

Канадский депутат от округа Понтиак в Квебеке Уильям Амос помочился в кофейную чашку на онлайн-заседании парламента страны. При этом он был абсолютно голым.

Амос принес извинения за мочеиспускание на глазах коллег. По его словам, это произошло случайно, сообщила Би-би-си.

«Я глубоко смущен своими действиями и тем страданием, которое они могли причинить любому, кто был их свидетелем», — сказал депутат.

Политик добавил, что временно не сможет исполнять некоторые обязанности, но продолжит представлять своих избирателей в парламенте Канады. Помимо этого, Амос сообщил, что обратится за помощью. Но не уточнил, что именно имеет в виду.

Изображения голого Амоса быстро появились в Сети. На снимках можно видеть, что он стоит у стола между флагами Квебека и Канады. Спикер палаты общин Энтони Рота назвал этот инцидент прискорбным и напомнил, что по правилам политики не должны делать фото или снимать видео во время заседаний.

Амос является членом правящей Либеральной партии премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Этот инцидент уже не первый, когда он появляется голым на онлайн-конференции в парламенте. В прошлый раз депутат тоже извинился и объяснил, что просто не успел переодеться после пробежки. Амос заверил, что больше такое не повторится.