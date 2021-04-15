Канадский депутат появился голым на онлайн-совещании

Невыключенная камера компьютера сыграла злую шутку с депутатом палаты общин парламента Канады Уильямом Амосом. В ходе онлайн-совещания он предстал перед коллегами полностью голым. Скриншот с обнаженным политиком разошелся по социальным сетям.

На опубликованных кадрах видно, что политик стоит между флагами Канады и Квебека с мобильным телефоном в руках.

Издание Toronto Sun сообщило, что после случившегося Амос разослал депутатам письмо с извинениями. Ситуацию он назвал досадным недоразумением.

«Моя камера была включена, когда я переодевался в костюм после пробежки. Я искренне приношу свои извинения своим коллегам. Этого больше не повторится», — говорится в сообщении.

Депутат Марк Холланд отметил, что после случившегося Амос серьезно подавлен, но это станет уроком остальным депутатам, чтобы они отключали камеры после окончания совещания или просто не появлялись перед ней голыми.