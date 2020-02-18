Политик из Белоруссии ответил на заявление Пристайко о войне с Россией

«Я думаю, что это не очень обдуманное заявление официального лица… Видимо, ему нужен какой-то определенный пиар. И, конечно, есть много сил, желающих неприятностей и России и Беларуси», — подчеркнул Давыдько.

По его мнению, войны между российским и белорусским народом не будет.

«До войны не то что далеко, это просто немыслимо, это невероятно, этого никогда не может быть», — уточнил политик.

Он привел в пример ситуацию с соседним государством и уточнил, что Белоруссия не собирается это повторять.

Ранее Вадим Пристайко заверил, что белорусам придется воевать с Россией за независимость.