Политик из Белоруссии ответил на заявление Пристайко о войне с Россией
Председатель комиссии нижней палаты парламента Белоруссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Геннадий Давыдько опроверг предсказание главы МИД Украины Вадима Пристайко. Ранее министр спрогнозировал войну республики с Россией. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Я думаю, что это не очень обдуманное заявление официального лица… Видимо, ему нужен какой-то определенный пиар. И, конечно, есть много сил, желающих неприятностей и России и Беларуси», — подчеркнул Давыдько.
По его мнению, войны между российским и белорусским народом не будет.
«До войны не то что далеко, это просто немыслимо, это невероятно, этого никогда не может быть», — уточнил политик.
Он привел в пример ситуацию с соседним государством и уточнил, что Белоруссия не собирается это повторять.
Ранее Вадим Пристайко заверил, что белорусам придется воевать с Россией за независимость.