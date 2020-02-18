МИД Украины предсказал войну между Россией и Белоруссией

Глава МИД Украины Вадим Пристайко сообщил в беседе изданию Respekt, что, если белорусы захотят оставаться независимыми, их якобы ожидает война с Россией, «аналогичная украинской».

Полное интервью размещено на сайте пражского еженедельника.

«Белоруссию ожидает тяжелое время. Пару лет назад я разговаривал с несколькими белорусскими журналистами, сказал им, что если они будут хотеть оставаться независимыми, их ожидает с Россией подобная война, они не верили мне. Сейчас, может быть, они сомневаются меньше», — сообщил Пристайко.

Затем дипломат выразил надежду, что он не прав в своих прогнозах.

«Конечно, я все еще надеюсь, что я не прав. Белорусы спокойны и терпеливы», — ответил он на вопрос о предположительном начале войны.

Когда журналисты спросили главу МИД, общался ли он по этому вопросу с президентом Белоруссии, он ответил, что Лукашенко якобы сам давал ему понять — его солдаты будут воевать.

«А наш совет заключается в том, что если на вас нападет Россия, то у вас остаются две возможности. С помощью иностранных партнеров быть разумными и спокойными — и проиграть. Или сразу начать воевать», — подчеркнул Пристайко.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что число угроз на белорусской границе не уменьшается. Он заявил, что Белоруссия рассчитывает на содействие и поддержку со стороны России и Евросоюза в обеспечении пограничной безопасности.