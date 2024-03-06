Эксклюзив 06 марта 2024, 15:06 «Политическая случка» Санду с Зеленским. Почему Молдавия приостановила действие ДОВСЕ Политолог Светов назвал тревожным сигналом приостановку Молдавией ДОВСЕ РИА «Новости»

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Приостановка Молдавией действия Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) — это тревожный сигнал. «360» пообщался с экспертами и выяснил, к чему приведет решение властей республики.

Потенциальные опасности

Говорить об ухудшении отношений Молдавии с Россией из-за приостановки ДОВСЕ не совсем правильно, рассказал «360» политолог, журналист Юрий Светов. По его словам, это означает еще один шаг Молдавии в сторону решения ее конфликта с Приднестровьем с помощью внешних сил.

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«Чего добивается Молдавия в первую очередь — это чтобы российские миротворцы ушли из Приднестровья, тем самым чтобы базу, где хранится оружие, боеприпасы советских времен охранял кто-то другой», — отметил Светов.

Ту конструкцию, которая гарантирует существование Приднестровья, всячески хотят разрушить, считает политолог. Важно внимательно изучить обязательства, которые накладывало на Молдавию участие в договоре.

Потенциальных опасностей из этого решения вытекает достаточно много, но, я повторю, нужна конкретика. <…> В целом сигнал тревожный. Это попытка поджигать конфликты по всему периметру границ России, это скандальные заявления Армении последнего времени, это угрозы Украины, и это, в том числе, Молдавия. Юрий Светов политолог

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«Политическая случка»

Приостановка ДОВСЕ — это курс президента Молдавии Майи Санду на ухудшение отношений с Россией, заявил «360» политолог, председатель Крымской региональной общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо.

«Она (Санду — прим. ред.) подыгрывает антироссийской риторике господина Зеленского. Я вообще думаю, что между Зеленским и Санду произошла политическая случка. Они как брат и сестра, которые объединились в своей русофобской риторике и неонацистской идеологии», — отметил эксперт.

РИА «Новости»

По его словам, нынешний президент Молдавии такая же неонацистка, как и ее украинский коллега. Все это может драматически закончиться для молдавской государственности, которая не представляет ценности для Санду.

Не секрет, что она является гражданской Румынии. Это вообще нонсенс международной политики, когда глава государства является гражданином другого государства. Иван Мезюхо политолог

Правительство Молдавии 6 марта одобрило приостановку ДОВСЕ. Решение приняли на фоне «коренного изменения обстоятельств» с момента подписания соглашения в Париже в ноябре 1990 года.