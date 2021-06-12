«Политическая дуэль»: Пушков оценил отказ Байдена от пресс-конференции с Путиным

Администрация президента США Джо Байдена отказалась проводить пресс-конференцию с лидером России Владимиром Путиным. Глава Вашингтона просто боится проиграть коллеге, заявил сенатор Алексей Пушков.

«На совместную пресс-конференцию с Путиным Байден не решился — боится проиграть главе России. Авторитета это Байдену не добавит: всем ясно, у кого превосходство в этом тандеме», — написал Пушков в Twitter.

Он добавил, что уже одно это решение администрации говорит о характере саммита. По словам сенатора, пресс-конференция является для американской стороны не способом наладить отношения, а политической дуэлью.

Ранее американские журналисты напомнили, что Россия выступала за проведение совместной пресс-конференции после переговоров с Байденом в Женеве. Но администрация американского лидера не поддержала эту идею. Как заявило издание The New York Times, представители администрации Байдена «помнят о том, как Путин превзошел Трампа в Хельсинки».

Встреча Путина и Байдена пройдет 16 июня в Женеве. Площадкой для переговоров станет вилла Ла Гранж.