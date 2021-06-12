NYT раскрыла причину отказа Байдена от общей пресс-конференции с Путиным

Администрация американского президента Джо Байдена отказалась от идеи проводить совместную пресс-конференцию с президентом России Владимиром Путиным после саммита Женеве. Причиной стала память о провальном опыте экс-лидера США Дональда Трампа.

Российская сторона выступала за совместную пресс-конференцию, но представители администрации Байдена «помнят о том, как Путин превзошел Трампа в Хельсинки», сообщило РИА «Новости» со ссылкой на The New York Times.

Российско-американский саммит в Хельсинки прошел в 2018 году. Сенатор Джон Маккейн позже признался, что это было одно из самых позорных выступлений Трампа.

На фоне этого отказа нельзя не вспомнить, что Байден часто попадает в неудобные ситуации, когда оговаривается во время своих публичных выступлений. Например, в середине апреля он неправильно произнес фамилию президента России и оговорился в слове «эскалация». В начале июня он оговорился во время выступления перед американскими военными. Из-за ошибки в речи появилось нецензурное ругательство.

Саммит Путина и Байдена пройдет в Женеве 16 июня. Планируется, что сначала президенты пообщаются за закрытыми дверями, а потом продолжат переговоры в расширенном составе с участием членов делегаций.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее заявила, что Соединенные Штаты заинтересованы в выстраивании предсказуемых отношений с РФ, противостояние с Москвой им не нужно, сообщала «Свободная пресса».