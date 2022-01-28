Лукашенко заявил о готовности выстраивать диалог с Западом без ущерба отношениям с Россией

Белоруссия заинтересована в добрососедских отношениях с Западом, но не станет выбирать между ним и Россией. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко во время выступления перед парламентом и соотечественниками, трансляцию которого вело БелТА.

Лукашенко заметил, что белорусская сторона всегда понимала важность диалога и сотрудничества с США и европейскими странами и не выступала инициатором обострения отношений.

Сотрудничать с Западом, добавил президент Белоруссии, в республике готовы, но не в ущерб взаимоотношениям с РФ.

«Всегда с Россией. <…> Мы всегда будем строить взаимовыгодные, братские, самые теплые отношения с этой страной», — подчеркнул Лукашенко.

Он также заметил, что возникавшее между двумя соседскими странами недопонимание — в прошлом.

«Я всегда говорил: Белоруссия нужна России настолько, насколько Россия нужна нам. <…> Но надо выстраивать человеческие, дружеские, братские отношения. Надо связать народы так, чтобы их никто никогда не разорвал», — заключил президент республики.