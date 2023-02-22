Мир 22 февраля 2023, 14:56 Пол Маккартни и Ринго Старр запишут альбом вместе с The Rolling Stones — СМИ Variety: экс-участники The Beatles Маккартни и Старр запишут альбом с The Rolling Stones flickr

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Бывшие участники легендарной группы The Beatles Пол Маккартни и Ринго Старр могут принять участие в записи нового альбома The Rolling Stones. Об этом сообщило издание Variety, сославшись на источники.

По их данным, артисты уже работали над альбомом в студии в Лос-Анджелесе, Маккартни записал партии. Он выступит бас-гитаристом, Старр занимается перкуссией. Когда выйдет альбом, пока неизвестно.

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Издание сообщило, что Пол Маккартни также участвовал в записи новой пластинки Ринго Старра. Журналисты предположили, что в новый альбом войдут записи основателя группы, барабанщика Чарли Уоттса, который скончался в августе 2021 года, но до этого успел записать несколько партий.

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The Rolling Stones в последний раз выпускала альбом с новыми песнями в 2005 году. После этого выходили только переиздания хитов и сборники.

Ранее стало известно, что режиссер из США Морган Невилл снимет документальный фильм о жизни и творческом пути Пола Маккартни после распада The Beatles. Рабочее название уже есть — «Человек в бегах».