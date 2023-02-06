06 февраля 2023, 17:38
Режиссер Морган Невилл снимет документальный фильм о жизни Маккартни после The Beatles
Американский режиссер, кинопродюсер и сценарист Морган Невилл снимет документальный фильм о жизни одного из основателей легендарной группы The Beatles Пола Маккартни после ее распада. Об этом сообщил сайт Deadline.
Отмечается, что кинокартина под рабочим названием «Человек в бегах» расскажет о многочисленных жизненных трудностях и проблемах знаменитого британского музыканта после распада The Beatles. Также в документальном фильме режиссер Невилл покажет продолжение творческого пути Маккартни, по итогу которого созданные им музыкальные произведения стали определяющими для культуры 1970-х годов.
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Как сообщило РИА ФАН, одной из сюжетных линий фильма станут взаимоотношения Маккартни со своей супругой Линдой, которая не дала музыканту потерять веру в себя.
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