Показательный бой Тайсона и Джонса закончился вничью

Бой между боксерами Роем Джонсом — младшим и Майком Тайсоном не выявил сильнейшего. Показательный поединок закончился вничью.

Тайсон и Джонс встретились на арене «Стэйплс-центр» в Лос-Анджелесе. Бой шел все восемь раундов, но судьи не смогли выявить победителя и объявили ничью. Ветеранам спорта сначала предложили надеть шлемы, но бойцы от дополнительной защиты отказались. Они дрались в перчатках весом 12 унций, которые обычно используют на тренировках во время спарринга.

Боксеры отказались и от особого регламента, который подразумевал остановку боя из-за возможного рассечения. Этот бой должен был состояться еще 12 сентября, но тогда Тайсон предложил повременить, чтобы подзаработать на поединке побольше денег. Организаторы его послушали и перенесли дату.

54-летний Тайсон провел свой последний профессиональный бой в 2005 году. Он проиграл боксеру из Ирландии Кевину Макбрайду. Джонсу 51 год. Свою карьеру он завершил два года назад. СМИ сообщили, что гонорар Тайсона за участие в показательном бое составит 10 миллионов долларов, а Джонса — три миллиона долларов.