Тайсон и Джонс провели дуэль взглядов

Дуэль взглядов провели бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон и экс-чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Рой Джонс. Такая встреча прошла перед их поединком в Лос-Анджелесе.

Кроме того, спортсмены взвесились перед боем. Масса тела Тайсона — 99,8 килограмма, а Джонса — 95,2.

Сам поединок пройдет в ночь на 29 ноября. Он будет состоять из восьми раундов по две минуты. Таким образом, бой пройдет по особому регламенту. Поединок имеет статус выставочного. Несмотря на это, Тайсону разрешили наносить его самые сильные удары.

К 51 году Джонс одержал 66 побед и потерпел девять поражений в 75 боях. За свою профессиональную карьеру 53-летний Тайсон выступил на 58 боях. 50 из них завершились победой, причем 44 — нокаутом. Также на его счету шесть поражений, еще два поединка признали несостоявшимися.

Тайсон выйдет на ринг впервые с 2005 года. Джонс не выступал с 2018-го.

Депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что Тайсон имеет преимущество над Джонсом. Джонсу-младшему будет сложно следовать своему стилю в силу возраста.