Мир 14 июня 2023, 05:17 «Показали средний палец». Вашингтон потерял влияние на Ближнем Востоке по своей же вине Al Jazeera: лицемерие США привело их к потере влияния на Ближнем Востоке Freepik

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Американская сторона стала терять позиции в ближневосточном регионе, однако сама виновата в случившемся. Такое мнение выразил старший политический аналитик Al Jazeera Марван Бишара в своем материале.

Автор выразил уверенность, что попытки Вашингтона сохранить свое влияние на Ближнем Востоке достаточно трудные. Раньше его союзники в регионе старались поддерживать отношения с Китаем и Ираном, а также сохраняли связи с Россией, невзирая на обратную позицию США.

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Он отметил, что несмотря на публичное приуменьшение значимости саудовско-иранского соглашения о восстановлении отношений в посредничестве КНР, Белый дом выглядит отчаянным. Влияние Китая в нефтяном регионе Персидского залива и на Ближнем Востоке заметно растет и это явно напрягает американцев.

Кроме того, влияние Москвы на Ближнем Востоке и за его пределами также нервирует администрацию президента США Джо Байдена. Вашингтон уже «сыт по горло» сотрудничеством ближневосточных государств с РФ и ни одна попытка усилить давление на них не увенчалась успехом.

Например, Саудовская Аравия снова отказала Америке в просьбе увеличить добычу черного золота для снижения ее рыночной цены и компенсации влияния Запада на Россию.

«Средний палец, показанный Вашингтону наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, как сообщается, сделал его чрезвычайно популярным политическим игроком в регионе», — заявил журналист.

Бишара объяснил, что подобные непослушания видны не только со стороны Эр-Рияда. Неприятное для Вашингтона явление постепенно становится региональным. Все больше стран стали говорить Америке «нет» и такие выходки вошли в моду у союзников США.

По мнению журналиста, отказ западных друзей от американской стороны обусловлен лицемерием Вашингтона. Даже приближенные к нему государства стали понимать, что Штаты «только на словах поддерживают права человека и демократию».

Ранее американский журналист Клейтон Моррис заявил, что Россия и Китая поставили «шах» Америке. По его словам, американская политика скоро окончательно разрушится.