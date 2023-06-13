Мир 13 июня 2023, 04:35 Россия и Китай поставили «шах» США — СМИ Американский журналист Моррис: Путин нанес мощнейший удар по мировому главенству США РИА «Новости»

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Президент России совместно с китайским коллегой и другими международными союзниками нанесли мощный удар по мировому господству США. Такое заявление сделал американский журналист Клейтон Моррис в эфире программы Redacted News на YouTube.

«То, что происходит в США, на самом деле хуже, чем мы думали. Если Земля — это гигантская политическая шахматная доска, то Россия и Китай только что поставили США шах. <…> США занимаются чем-то вроде перестановки шезлонгов на „Титанике“. Их действия ничего не изменят», — заявил ведущий.

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Влияние России и Китая становится сильнее на Ближнем Востоке, а позиция США ослабевает, отметил Моррис. Политика Вашингтона по изоляции стран этой части света терпит крах — Китай планирует построить военную базу на Кубе, а Россия и БРИКС дестабилизируют мировое господство Штатов. Моррис добавил, что Россия и Китай теперь имеют «огромный перевес».

Рост популярности китайского юаня скоро приведет к концу исторической эпохи доминирования американского доллара в экономике. Многие страны начали переходить к расчетам за пределами доллара и евро, а власти КНР предпринимают действия для снятия валютных ограничений.