Происшествия 29 ноября 2023, 15:02 Застрелил женщин, спрятал тела и похитил ребенка. Что известно об убийстве в Бодруме Freepik

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Россиянку и ее дочь убили в Турции: по версии следствия, их застрелил бывший муж женщины. Он также похитил своего пятилетнего сына и бежал в другую страну. Все, что известно к этому часу, — в материале «360».

Убийство в Бодруме

Двух россиянок убили на юго-западе Турции. Тела 42-летней матери и ее 15-летней дочери нашли на крутом склоне у дороги, ведущей в бухту Тавшанбурну, в пригороде Бодрума.

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Их застрелили, завернули в простыню и связали веревками. Младший сын женщины бесследно пропал.

Семья снимала виллу в районе Конаджик. Ирина, уроженка Норильска, работала в Турции риелтором, занималась инвестированием в недвижимость и модельным бизнесом. В последнее время она участвовала в съемках брендовой одежды в Каппадокии, Стамбуле и Бодруме, сообщил Telegram-канал SHOT.

Следователи не исключают, что виновным в двойном убийстве мог быть бывший муж россиянки и отец ее пятилетнего сына. Известно, что 45-летний мужчина — гражданин Литвы, ранее у него были проблемы с законом. Вероятно, он вместе с ребенком уже выехал за пределы Турции.

Emre Tazegul / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Что рассказали родственники убитых

Родственники жертв заявили, что начали беспокоиться после того, как никто из семьи несколько дней не выходил на связь. Замок на входной двери виллы оказался сломан, в комнатах царил беспорядок, а на диване были кровавые следы — возможно, именно там застрелили Ирину с дочерью, написал Telegram-канал RT.

Кроме того, на полу в доме нашли следы от обуви 46-го размера — того же, что и у экс-супруга погибшей. Его отпечатки пальцев обнаружили в машине Ирины, которая, судя по записи с камер наблюдения, выехала с виллы в сторону бухты Тавшанбурну в предполагаемый день убийства.

Мотивы преступления пока не ясны. Новые подробности могут появиться после результатов вскрытия тел.

Однако полиция уверена, что убийство заранее спланировали. Предполагаемый преступник позаботился о том, чтобы запутать дело: одно тело нашли в открытом поле, другое было скрыто за камнем.

Подозреваемый — бывший муж

Главным подозреваемым в двойном убийстве следователи считают бывшего мужа Ирины — Андрея К. Мужчина прославился тем, что во время работы телохранителем у некоего олигарха из Монако вскрыл сейф, украл драгоценности и сбежал. Однако по ориентировке Интерпола его удалось задержать в московском аэропорту.

Андрея К. собирались экстрадировать, но по пути из Бабушкинского суда в СИЗО он сбежал из автозака. До сих пор неизвестно, как обвиняемый мог покинуть Россию.

В Литве он женился на Ирине, стал отцом, но вскоре супруги развелись. Бывшая жена трижды и безуспешно пыталась лишить Андрея родительских прав.

Литовец из Иностранного легиона

Один из родственников погибшей рассказал RT, что Андрей служил во французском Иностранном легионе и имел боевую подготовку. У него дома всегда было оружие, и не исключено, что мужчине уже приходилось убивать. Старший сын погибшей Давид заявил, что отчим часто проявлял агрессию, бил его и даже душил.

После развода Ирина постаралась исключить общение бывшего супруга с их общим ребенком. После Прибалтики женщина жила в Испании, а полтора года назад вместе с детьми перебралась в Турцию.

Ее дочь мечтала о карьере модели. За неделю до убийства она отпраздновала свой день рождения в Стамбуле, сообщил Telegram-канал Mash.

Панорама Стамбула / Freepik

Похоронами займется старший сын

Старший брат погибшей россиянки рассказал «360», что не виделся со сводной сестрой около 20 лет. Связь с их общим отцом он оборвал и того раньше — в 14 лет: мужчина был судим и имел отношения с криминальными личностями. Неизвестно, знает ли отец Ирины, что она мертва.

Мать погибшей проживает в Москве. Родные долго не решались сообщить 67-летней женщине страшные новости. Сейчас она убита горем и плачет без остановки.

Tunahan Turhan / Keystone Press Agency / Global Look Press

Вопросом перевозки тел будет заниматься 20-летний сын Ирины — с ним уже связались турецкие полицейские, рассказал Telegram-канал SHOT.

Генконсульство России в Анталье сотрудничает с полицией Турции. После получения всех необходимых данных дипломаты пообещали дополнительно прокомментировать ситуацию. Помогут ли они Давиду доставить тела матери и сестры на родину — пока не ясно.