Появление нового «вируса X» спрогнозировали в Китае

В будущем мир столкнется с новым вирусом, который может возникнуть в любом месте и в любое время. Такого мнения придерживается глава китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CDC) Гао Фу.

По его словам, характеристики нового «вируса X» пока никому не известны, отметило РИА «Новости». Фу считает, что для будущего человечества необходимо работать над решением проблемы вместе.

«В связи с чем я предлагаю „принцип четырех C“: сотрудничество (cooperation), соискание (competition), общение, или обмен информацией (communication) и, наконец, координация, порой и с третьей стороной (coordination)», — заявил глава CDC в ходе выступления на международном форуме науки и технологий.

Он также выделил опасность дезинформации о коронавирусе. Ее он назвал «инфодемией», при которой переплетаются настоящие и ложные факты. Это, по его словам, рождает множество слухов и проблем, которые приходится решать.

Открытый обмен информацией со стороны Китая, подчеркнул глава CDC, позволил ученым по всему миру оперативно приступить к разработке вакцин от коронавируса.

На этой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) решила возобновить расследование происхождения коронавируса. Решение об этом приняли из-за того, что со временем выяснить причину пандемии станет сложнее. В группу, которая займется этим вопросом, войдут около 20 ученых. Официально эта новая комиссия будет называться научно-консультативной группой по происхождению новых патогенов.