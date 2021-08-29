Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил, что в конечном итоге появится вариант коронавируса, устойчивый ко всем существующим сейчас вакцинам. Об этом же ранее говорил главный медицинский советник Белого дома доктор Энтони Фаучи.

Глава фармгиганта в интервью каналу FoxNews сообщил, что каждый новый штамм специалисты концерна внимательно изучают на предмет резистентности к вакцинам. Пока такой вариант найден не был. Но он неизбежно появится. Для создания новой вакцины, действующей против такого штамма, потребуется примерно три месяца.

«Мы разработали процесс, позволяющий за 95 дней разработать вакцину против резистентного вируса», — заявил Альберт Бурла.

Ранее главный медицинский советник Белого дома доктор Энтони Фаучи высказывал аналогичные опасения. По его мнению, США могут оказаться в беде. Ведь недавние исследования показали, что штамм «дельта» обладает вирусной нагрузкой, в тысячу раз превышающей исходный вариант.

«Если мы не вакцинируем подавляющую часть населения, вирус будет распространяться осенью и зимой. Нам очень повезло, что разработаны настолько эффективные вакцины, защищающие от тяжелого течения заболевания», — заявил Фаучи.

В последние дели большинство случаев инфицирования в США были вызваны штаммом «дельта». По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC), речь идет о 95% всех заражений. По последним данным, привито 52% американцев, около 61% получили хотя бы одну дозу вакцины.

Ученые из Санкт-Петербурга доказали, что российская вакцина «Спутник V» эффективна против тяжелых форм ковида и «дельта»-штамма коронавируса.