Появилось видео уничтоженных украинских БМП в Ростовской области

Днем 21 февраля подразделения Южного военного округа и пограничники ФСБ предотвратили нарушение украинскими военнослужащими государственной границы с Россией. Последствия этого попали на видео.

На кадрах показаны горящие остатки БМП в лесополосе. Одна из них едва тлеет, в то время как другая полностью охвачена огнем.

Во время перестрелки с сотрудниками погранслужбы на территорию России проникли две боевые машины пехоты ВСУ. Украинские военнослужащие пересекли государственную границу с РФ для эвакуации своих раненых диверсантов. Обе БМП были уничтожены ответным огнем. В ходе противостояния пять солдат ВСУ были уничтожены. Со стороны РФ потерь не было.