Пятерых диверсантов с Украины уничтожили при нарушении границы РФ под Ростовом

Подразделения Южного военного округа и пограничники ФСБ предотвратили нарушение границы РФ диверсионно-разведывательной группы с Украины в Ростовской области. Пять нарушителей уничтожили, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ЮВО.

На территорию России во время перестрелки вошли две боевые машины пехоты ВСУ для эвакуации украинских диверсантов. Обе машины подбили. Пятерых солдат из состава диверсионной группы с Украины уничтожили.

Потерь среди российских военных и пограничников ФСБ в результате произошедшего нет.

Ранее, 19 февраля, в приграничном Тарасовском районе Ростовской области упали как минимум два реактивных снаряда, запущенных с территории Украины. Снаряды не достигли населенных пунктов и не сдетонировали, они упали примерно в 300 метрах от границ станицы Митякинской. Никто не погиб и не пострадал. Предположительно, для обстрела использовали реактивную систему залпового огня. Следственный комитет РФ возбудил по данному факту уголовное дело по статье о покушении на убийство. Обстоятельства обстрела выясняются.